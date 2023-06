Imprese: Bernini (Maire), noi tra i pochi ad avere tecnologia per carburanti sostenibili aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carburanti sintetici “per noi sono l’altra vera alternativa alla mobilità sostenibile e stiamo investendo su questo processo. Etanolo, metanolo, gas di sintesi e idrogeno sono i prodotti sui quali la nostra tecnologia si sta concentrando, senza dimenticare il Saf (Sustainable Aviation Fuel) destinato a diventare il carburante sintetico degli aerei del futuro". Lo ha detto Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire, al Forum in Masseria. “Pochi detengono la tecnologia per produrre carburante da destinare agli aerei di derivazione non fossile. Noi siamo in Italia uno di quelli che a livello mondiale detiene questa tecnologia e processo”, ha concluso.(Rin)