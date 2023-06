Somalia: attentato a Mogadiscio, morti sei civili e tre membri delle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono nove i morti e dieci i feriti nell’attacco terroristico sferrato ieri a Mogadiscio, in Somalia, contro l’albergo di lusso Pearl Beach Hotel, nella località di Lido Beach, un bilancio che potrebbe non essere definitivo. Lo riferisce l’agenzia di stampa somala “Sonna”. Sei delle vittime sono civili; altre tre sono membri delle forze di sicurezza intervenute per porre fine all’assedio, iniziato ieri sera e durato circa dieci ore, che è stato rivendicato dal gruppo jihadista al Shabaab. Nell’operazione di sicurezza sono state evacuate 84 persone, tra cui bambini, donne e anziani, e sono stati “neutralizzati” quattro militanti di al Shabab. La struttura è frequentata da funzionari governativi, politici e legislatori e si trova in un’area non lontana dalle ambasciate della Turchia e degli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)