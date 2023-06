Roma: armi, droga e 36 mila euro in casa, arrestato 67enne a Fidene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 67 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi da sparo. All'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti 365 grammi di cocaina, 881 grammi di eroina, 245 grammi di hashish, 2 pistole revolver, 36 proiettili calibro 22 e 36.000 euro in contanti. L'uomo, già noto ai poliziotti del distretto di Fidene Serpentara, per i suoi trascorsi penali, aveva appoggiato temporaneamente la droga in casa la droga per trasportarla poi in un luogo più sicuro. Gli agenti, però, hanno organizzato un servizio di osservazione e hanno intercettato movimenti sospetti. (segue) (Rer)