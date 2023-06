Ita: Urso, accordo con Lufthansa? Bisogna aspettare giudizio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sull’accordo Ita-Lufthansa “anche in questo caso, come in altri, bisogna aspettare il giudizio della Commissione europea e dell’Antitrust europeo per la creazione di questo grande gruppo aereo che sarà competitivo a livello globale e in cui Ita - che mi auguro nel tempo possa riassumere il nome Alitalia - possa svolgere un ruolo importante a servizio del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio”. (Rin)