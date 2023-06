Cultura: Regione Lazio stanzia 11 milioni, ok in giunta a programma annuale spettacolo dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato il programma operativo annuale degli interventi 2023 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale, stanziando 10 milioni e 949 mila euro. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. La delibera, in particolare, prevede i seguenti interventi: 2.490.000 euro a Lazio Innova spa, a valere sul Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo dal vivo; 769.600 euro a istituzioni sociali private; 980.000 euro all'associazione teatrale dei Comuni del Lazio (Atcl), a cui si aggiungono altri 500.000 euro a sostegno delle spese per la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare Spazio Rossellini, sostenute dalla medesima Atcl. (segue) (Com)