Cultura: Regione Lazio stanzia 11 milioni, ok in giunta a programma annuale spettacolo dal vivo (2)

Ancora sono stanziati: 1.190.000 euro alla Fondazione Musica per Roma; 300.000 euro alla Fondazione Romaeuropa arte e cultura; 2.380.000 euro a sostegno delle spese sostenute dalla fondazione Teatro dell'Opera di Roma capitale e dalla fondazione accademia nazionale Santa Cecilia; 1.190.000 euro a sostegno delle spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma; 1.000.000 di euro per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Teatro di Roma. La giunta ha, inoltre, deliberato di destinare 150.000 euro per l'anno 2023 relative al cofinanziamento regionale per le residenze in materia di spettacolo dal vivo per la realizzazione del programma operativo annuale, da stanziare con successiva variazione di bilancio.