Cultura: Regione Lazio stanzia 11 milioni, ok in giunta a programma annuale spettacolo dal vivo (3)

- "Abbiamo approvato una delibera fondamentale per un settore cruciale per l'economia e l'identità del Lazio, a cui l'intero esecutivo regionale destina la massima attenzione, e risorse pari a quasi undici milioni di euro", spiega Simona Baldassare, assessore alla Cultura della Regione Lazio. "Con questi stanziamenti, diamo il nostro contributo ai tanti attori di rilevanza internazionale di cui siamo soci, così come ad altre realtà che operano nella nostra Regione. La cultura non è mai un costo, ma un investimento", conclude. (Com)