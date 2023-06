Ucraina: intelligence britannica, "significative operazioni" delle forze di Kiev nelle ultime 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore si sono svolte "significative" operazioni ucraine in diverse aree del Paese, in direzione sud e est. Lo riferisce il quotidiano rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico, secondo cui le forze ucraine hanno "probabilmente fatto buoni progressi" e "sono penetrate nella prima linea di difesa russa". Tuttavia, in altre aree "i progressi ucraini sono stati più lenti". “L'aviazione russa è stata insolitamente attiva sull'Ucraina meridionale, dove lo spazio aereo è più permissivo per la Russia che in altre parti del Paese. Tuttavia, non è chiaro se gli attacchi aerei tattici siano stati efficaci”. (Rel)