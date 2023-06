Difesa: Foti (Fd'I), punto di riferimento per intera comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata della Marina Militare, esprimiamo la nostra gratitudine alle donne e agli uomini che, con rigore e disciplina, rappresentano un punto di riferimento per l'intera comunità. Capace di operare in condizioni di calamità e estrema difficoltà, la Marina incarna i valori nazionali onorando ogni giorno il nome dell'Italia". Lo scrive in un tweet il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.(Rin)