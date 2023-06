© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente segretario di Stato Usa per gli affari pubblici globali, William Russo, conclude oggi un viaggio nel Pacifico iniziato il 2 giugno con tappe a Honolulu (Hawaii), alle Figi e in Nuova Zelanda. Il dipartimento di Stato ha spiegato in una nota che la visita “sottolinea l’importanza che la diplomazia statunitense attribuisce ai suoi partenariati nel Pacifico”. (Was)