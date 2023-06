Ue: Confagricoltura, conseguenze negative blocco cereali da Ucraina nei cinque stati confinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero dovute essere misure eccezionali e temporanee, quelle varate dalla Commissione europea il 2 maggio scorso per bloccare le importazioni di grano, mais, colza e semi di girasole dall’Ucraina sul mercato di cinque Stati membri limitrofi: Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria, dove è consentito esclusivamente il transito dei prodotti verso destinazioni finali nell’Unione o fuori dalla Ue. Le misure continueranno, invece, ad essere applicate fino al 15 settembre - ha annunciato la Commissione - nonostante le riserve espresse da un ampio numero di Stati membri che hanno messo in evidenza come, di fatto, sia stato messo in discussione il regolare funzionamento del mercato unico. In una nota l’esecutivo della Ue ha sottolineato che il blocco “continua ad essere necessario, date le circostanze dovute a gravi strozzature logistiche e alla limitata capacità di stoccaggio dei cereali registrata in cinque Stati membri prima della stagione di raccolta”. Da ricordare che, a sostegno dei redditi degli agricoltori nei cinque Stati per l’aumento delle importazioni dall’Ucraina è stato previsto uno stanziamento di oltre 150 milioni di euro prelevati dalla riserva di crisi della Pac. In aggiunta, nel giro di poche settimane, la Commissione ha autorizzato aiuti di Stato per gli agricoltori polacchi per un ammontare di circa 2,7 miliardi di euro. Più di quanto il governo italiano abbia destinato ai primi interventi di soccorso alle popolazioni e al sistema economico per le alluvioni in Emilia-Romagna. (segue) (Rin)