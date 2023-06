Difesa: La Russa, gratitudine per donne e uomini Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Giornata della Marina Militare desidero rivolgere la mia gratitudine al capo di Stato Maggiore, ammiraglio Enrico Credendino, e a tutte le donne e gli uomini in divisa che con sacrificio si impegnano quotidianamente per il bene della Patria". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Da sempre la Marina Militare si distingue in molteplici occasioni nelle quali è chiamata ad operare e in tal senso, esprimo al Battaglione San Marco il mio sincero apprezzamento per la splendida missione portata a termine vicino al Golfo di Napoli. Si tratta dell'ennesima dimostrazione che i nostri militari sono una vera eccellenza della quale andiamo giustamente orgogliosi. Viva la Marina Militare. Viva le Forze Armate. Viva l'Italia", conclude.(Rin)