Ucraina: Valentini, fase decisiva, mantenere fermo il sostegno

- "In questo momento si deve mantenere ferma la nostra posizione a sostegno dell'Ucraina. Siamo in una fase decisiva, è iniziata la controffensiva e da come andrà dipenderanno tante cose. Sulla base di quanto accadrà sul terreno ci saranno altre variabili: si potrebbe arrivare al cessate il fuoco, su questo cessate il fuoco si potrebbe costruire una pace durevole, si potrebbe far intervenire la comunità internazionale. In questo momento, ripeto, dobbiamo mantenere fermo il nostro sostegno a Kiev". Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenendo a "Sabato anch'io" su Rai Radio1. (Rin)