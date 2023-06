Banche: Abi, online la guida per gli investimenti sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella sostenibilità e così contribuire a uno sviluppo sempre più rispettoso delle persone e dei luoghi che abitiamo. In base alle nuove disposizioni che hanno integrato la MiFID 2, cioè la normativa che disciplina i servizi di investimento offerti dagli intermediari, tra cui le banche, per i clienti è possibile indicare le proprie 'preferenze di sostenibilità' e, dunque, se e in quale misura hanno obiettivi di investimento sostenibili, oltre a quelli finanziari. In questo modo, i consulenti possono formulare proposte e aiutare a pianificare investimenti che tengano conto anche delle eventuali indicazioni attente allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, agli equilibri sociali e alla gestione delle imprese. E per i clienti diventa più facile scegliere di indirizzare i propri risparmi verso attività sostenibili. Al questionario di profilatura MiFID 2 integrato con le 'preferenze di sostenibilità' è dedicata la nuova infografica dell'Associazione bancaria italiana (Abi) realizzata in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice. L'iniziativa che prevede, tra l'altro, la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, per favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario, si arricchisce così di un nuovo strumento a supporto dei cittadini. (segue) (Com)