Italia-Cina: Urso, Via della Seta? Ridurre rischi politici e aumentare opportunità commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In questo contesto globale "bisogna ridurre rischi politici e aumentare le opportunità commerciali. La Cina è e resta un grande partner commerciale, ma non è il nostro più grande partner: noi esportiamo più in Austria che in Cina". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio”, rispondendo ad una domanda sulla Via della Seta. (Rin)