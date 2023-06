Roma: truffe agli anziani, arresti a Cerveteri e Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti, uno a Cerveteri e uno a Tor Bella Monaca, per truffe agli anziani sono state messe a segno dai carabinieri di Roma. A Cerveteri una donna di 82 anni è stata contattata da un uomo che si è finto appartenente alle forze dell’ordine e ha riferito che il nipote dell'anziana aveva avuto problemi con la giustizia e che per risolverli servivano urgentemente dei soldi. Poco dopo si è presentato a casa sua un uomo che si è finto amico del nipote, incaricato di prendere il denaro, al quale la donna ha consegnato denaro contante, gioielli, oro e una carta bancomat con relativo pin con cui sono stati anche prelevati 250 euro. I carabinieri quindi hanno attivato dei posti di blocco e sono riusciti a intercettare una Renault Clio sospetta, all’altezza dello svincolo autostradale di Ladispoli a bordo della quale viaggiavano due giovani di 21 e 22 anni, di Napoli: uno di questi alla vista dei militari ha tentato di nascondersi. I due sono stati trovati in possesso del bottino portato via alla signora anziana e sono stati arrestati. (segue) (Rer)