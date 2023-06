Roma: truffe agli anziani, arresti a Cerveteri e Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, invece, nei giorni scorsi, sono finiti in manette una donna di 47 anni e un uomo di 54 anni. I due hanno truffato un'anziana di 87 anni facendole credere, con una finta telefonata, che la nipote avesse bisogno di 6 mila euro per alcune bollette non pagate e fingendosi operatori di un corriere sono andati a casa sua per prendere soldi e gioielli che la vittima ha consegnato, credendo di aiutare la nipote. I due ladri sono però stati intercettati dai militari che l hanno trovati in possesso di vari oggetti d'oro di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Per questo sono stati arrestati (Rer)