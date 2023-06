Roma: assessore Urbanistica, stop ad autoporto accanto al lago dell'ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio "non permetterà che, accanto al lago, monumento naturale dell'ex Snia sulla Prenestina, nasca un autoporto". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in una dichiarazione al quotidiano "La Repubblica" in seguito all'incontro con le associazioni che chiedono la tutela del parco dell'ex Snia. "Ho già chiesto agli uffici di calcolare il costo di un esproprio pubblico dell'intera area per appurarne la fattibilità, mentre continueremo a incontrarci con la società proprietaria per arrivare a una decisione condivisa sulla destinazione di un quadrante strategico per la città", ha aggiunto. (Rer)