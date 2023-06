Roma: Bonafoni (Pd), bene stop ad autoporto accanto lago ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dell'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia "che annuncia il no del Campidoglio al progetto di autoporto proprio accanto al lago dell'ex Snia, oggi monumento naturale e luogo verde restituito al quartiere, sono di certo un'ottima notizia". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Trasparenza della Regione Lazio, Marta Bonafoni del Pd. "Così come l'annunciata intenzione di avviare una fase di studio per l'esproprio pubblico dell'intera area, che rappresenta, dopo anni di battaglie di comitati e associazioni, cittadine e cittadine, una risorsa naturale e sociale fondamentale e una storia positiva e di successo per l'intera città di Roma", conclude. (Com)