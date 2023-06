Berlusconi: Renzi, sta combattendo con grinta e tenacia, un abbraccio di guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con grinta, tenacia e forza e che molti di noi suoi avversari politici ammiriamo stupiti e in qualche modo commossi. Un commosso un grande abbraccio di guarigione a Silvio Berlusconi”. Lo ha detto il leader di Azione viva, Matteo Renzi, all’assemblea nazionale del partito in corso a Napoli.(Rin)