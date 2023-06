Mes: Salvini, strumento non utile, abbiamo Pnrr e Btp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes "condivido la posizione equilibrata di Giorgia, potrà essere uno strumento che qualcuno riteneva utile qualche anno fa, ma ha perso qualche vantaggio e appeal. Ritengo che dobbiamo fidarci del nostro Paese, dei nostri cittadini senza percorrere avventure che non sappiamo dove ci portano". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Forum in Masseria sul tema della ratifica del Mes. “Abbiamo il Pnrr e i Btp italiani", ha spiegato il ministro, "saranno anni positivi". Alla domanda se l'Italia non sottoscriverà mai il Mes, Salvini ha risposto: "Mai non appartiene al mio vocabolario, ma il Mes non è utile, non è conveniente". (Rin)