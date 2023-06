Sardegna: l'8 luglio parte l'ottava edizione dei Sardinia Food Awards (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente regionale di Coldiretti, Battista Cualbu, ha sottolineato che “anche quest’anno tante aziende dell’agroalimentare sardo si sono messe in gioco ai Sardinia Food Awards, evento ormai consolidato che rappresenta una vetrina importante per le nostre imprese di eccellenza del panorama agroalimentare. Questo appuntamento è un'ulteriore opportunità per fare squadra e per consolidare le filiere, punto di partenza per creare quell’economia circolare che permetterebbe alla Sardegna di portare sempre più nei mercati nazionali e internazionali la grande qualità dei prodotti sardi”. A oggi sono 312 le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il "bollino" che certificherebbe le loro realtà aziendali, il territorio e la sostenibilità attraverso i propri prodotti.“ Poter contribuire al successo anche commerciale di moltissime aziende agroalimentari, mi rende davvero orgoglioso - dice l’ideatore del premio Donato Ala - abbiamo lanciato un progetto strepitoso che cresce ogni anno in cui al centro ci sono sempre e solo i produttori. Tutta l'attività, che dura 365 giorni e non si esaurisce con il nostro evento finale, è fatta con il solo obiettivo di creare valore per le aziende coinvolte”. (Rsc)