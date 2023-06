Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- VARIE- Turismo, infrastrutture ed economia del mare: i tre pilastri per lo sviluppo di Ponza. I Giovani Imprenditori di Unindustria lanciano l'evento Aria. Saranno presenti il Ministro Daniela Santanché, l'assessore regionale all'Urbanistica, Politiche abitative e del Mare Pasquale Ciacciarelli, il presidente della Camera di Commercio Frosinone e Latina Giovanni Acampora. Interverranno tra gli altri, il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il vicepresidente di Unindustria con delega alla Trasformazione digitale Alberto Tripi, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti. Le conclusioni saranno affidate a Riccardo Di Stefano, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.Ponza, Auditorium in via Roma (ore 9:30)- Incontro "Carabinieri e Polizia della Resistenza". Modera Fabio Pari, segretario Sezione Anpi Appio. Partecipano: Franco Vitale, ex alunno Cagliero, Maurizio Piccirilli, autore di "Carabinieri Kaputt", Gen. B. Antonino Neosi, Direttore dei Beni Storici e Documentali dell'Arma dei Carabinieri, Elisabetta Branchesi, Vicepresidente Sezione Anpi "Maurizio Giglio" appartenenti Polizia di Stato, Riccardo Sbordoni, assessore Cultura e Memoria Municipio VII di Roma. Conclude: Valerio Bruni, presidenza Anpi provinciale di Roma.Roma, Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero", largo Volumnia, 11 (ore 10)- Manifestazione Roma Pride.Roma, piazza della Repubblica (ore 15) (Rer)