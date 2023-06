Sicurezza: sequestrati 250 mila prodotti cosmetici tra Roma, Brescia, Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 250.000 prodotti cosmetici considerati tossici sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma in diversi magazzini nelle province di Brescia, Napoli e Caserta, su disposizione della procura locale. Le indagini sono partite dalla Capitale dopo alcuni controlli eseguiti dalla guardia di finanza nei depositi via dell’Omo, via della Cisternola e via Muraccio di Rischiaro, e che hanno portato a un primo sequestro di alcune migliaia di confezioni di creme, emulsioni, profumi e deodoranti, oltre che di shampoo, tinture e lozioni per capelli, contenenti “Lilial” (Butylphenyl methylpropional): una sostanza chimica utilizzata per profumare preparati cosmetici ma bandita dall’Unione europea nel 2022 perché considerata cancerogena. (segue) (Rer)