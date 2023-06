Difesa: Musumeci, grazie a Marina per incrollabile impegno a servizio della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi 10 giugno celebriamo la Giornata della Marina Militare. Da uomo delle Istituzioni e soprattutto da ministro per le Politiche del mare, ho avuto l'onore di lavorare a più riprese con gli uomini e le donne della Marina e di essere testimone del loro incrollabile impegno. Esprimo a tutti loro il mio più profondo rispetto e la mia gratitudine per la loro dedizione e il loro servizio. Grazie!”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)