Nord Stream: "Wsj", squadra sabotaggio avrebbe usato la Polonia come base operativa

- Una squadra di sabotaggio avrebbe utilizzato la Polonia come base operativa per danneggiare i gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico a settembre. Lo riferisce il quotidiano statunitense "Wall Street Journal", secondo cui questo sarebbe quanto emerso dall'indagine in corso condotta dalle autorità tedesche. Gli investigatori hanno ricostruito integralmente il viaggio di due settimane dell'"Andromeda", uno yacht da diporto bianco lungo 15 metri, che sarebbe stato usato nel sabotaggio dei gasdotti. Gli inquirenti tedeschi hanno osservato come la nave in questione abbia deviato dalla rotta per avventurarsi nelle acque territoriali polacche, secondo il "Wsj", facendo riferimento ai dati delle apparecchiature radio e di navigazione della nave "Andromeda", ai telefoni satellitari e cellulari, account Gmail "e campioni di Dna lasciati a bordo, che la Germania ha cercato di abbinare ad almeno un soldato ucraino". La nave avrebbe incrociato attorno a ciascuno dei luoghi in cui successivamente sono avvenute le esplosioni. Le autorità di Varsavia, secondo il "Wsj", stanno conducendo proprie indagini e da diversi mesi cercano di scoprire su cosa stiano a loro volta indagando i tedeschi. Interrogati dal "Wsj", funzionari della Germania hanno riferito che non vi sono prove del coinvolgimento del governo polacco nel sabotaggio dei gasdotti, mentre un rappresentante della procura generale ha rifiutato di commentare. (Res)