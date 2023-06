Città metropolitana Roma: al via i distretti di economia circolare con due sessioni di lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le esigenze dei cittadini sono cambiate e la consapevolezza di una vita sana in ambienti a misura d'uomo sono divenuti necessità - ha aggiunto il delegato Ferraro -. L'ambiente è centrale in questo, come lo è se incardinato in una economia circolare che non viaggia su temi specifici, ma abbraccia i bisogni delle persone nel vivere in contesti sani e appetibili anche dal punto di vista economico. Stiamo cambiando il ciclo dei rifiuti che devono diventare una risorsa, come in tutti i Paesi europei, in questo l'amministrazione Gualtieri sta allineando Roma a questi standard. Ecco perché le politiche ambientali, la conservazione delle oasi naturali e dei nostri parchi, saranno il motore per costruire un habitat sempre più accogliente." (Rer)