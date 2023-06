Pd: Bonaccini, nessuna corrente contro Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Non ho mai aderito a una corrente e non intendo certo farlo adesso, men che meno fondarne una. A me Interessa elaborare proposte e metterle a disposizione del mio partito, il Pd. La differenza è tutta qui". Lo ha detto il presidente del Pd e governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista a "La Stampa". "Elly Schlein ha vinto le primarie da pochi mesi e le va dato il tempo di lavorare. Al partito spetta il ruolo di supportarla e aiutarla, discutendo lealmente. Non so più come dire che la nostra gente non ne può più di vederci divisi", ha aggiunto. Sul Terzo polo Bonaccini poi spiega: "Guido una Regione con una coalizione che va dalla sinistra e i verdi ad Azione e Italia Viva: bisogna costruire un nuovo centrosinistra, che unisca progressisti, riformisti moderati che non accettano di farsi rappresentare dalla destra nazionalista. Il primo passo da fare è mettere da parte i personalismi e ripartire dalle cose da fare, dai problemi reali e concreti delle persone". "Legare il destino del Pd a quello di una singola persona vorrebbe dire non avere futuro. Siamo una comunità e dobbiamo agire come tale. Elly è la nostra segretaria e merita il sostegno di tutto il partito”, ha concluso il presidente dem.(Rin)