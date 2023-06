Colombia: i quattro minori ritrovati nella giungla arrivati a Bogotà per ricevere cure mediche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio, il piccolo aereo a bordo del quale si trovavano, pilotato da un uomo di nome Hernan Murcia, ha segnalato difficoltà di volo, prima di far perdere le sue tracce. La famiglia era diretta dal padre, Manuel Ranoque, fuggito in seguito a minacce ricevute da un gruppo di guerriglieri. Il volo era decollato da Araracuara e doveva atterrare a San José del Guaviare; è precipitato a circa metà del percorso, nei pressi di Cachiporro. Alla fine i superstiti sono stati trovati a circa cinque chilometri dal luogo in cui è precipitato l’aereo, ma nell’Operazione Speranza i soccorritori hanno percorso più di 2.500 chilometri a piedi nella giungla. (segue) (Mec)