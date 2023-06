Colombia: i quattro minori ritrovati nella giungla arrivati a Bogotà per ricevere cure mediche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sedici giorni di ricerche, le autorità hanno ritrovato il relitto del velivolo, un Cessna 206, incagliato nella vegetazione. Poco prima erano stati trovati i corpi senza vita di tre adulti, tra cui la madre e il pilota. Oltre ad aver ricevuto una grande attenzione mediatica, il caso dei fratelli Mucutuy è stato anche motivo di una momentanea polemica politica. Il 18 maggio il presidente della Colombia, Gustavo Petro, aveva pubblicato e poi cancellato dal proprio profilo Twitter un messaggio nel quale dava conto del ritrovamento dei minori, scusandosi per aver diffuso un’informazione non confermata. Dopo il ritrovamento, in un tweet, Petro ha esultato, parlando di “una gioia per tutto il Paese”. (Mec)