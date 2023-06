© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte e fino al primo mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione, al mattino schiarite irregolari fino a poco o al più irregolarmente nuvoloso; in serata addensamenti sui rilievi. Nella notte e mattino possibili rovesci sparsi più probabili sui rilievi e parte della pianura, in attenuazione nel pomeriggio o parziale esaurimento. Temperature minime in pianura tra 15 e 18 °C, massime tra 24 e 27 °C (Rem)