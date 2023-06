Pd: Angelucci (candidato segreteria Lazio), caos e ritardi su primarie, intervenga Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita ieri la commissione del Partito democratico per il congresso regionale del Lazio. Secondo il candidato alla segreteria del Lazio, il consigliere capitolino Mariano Angelucci, "l'organizzazione è nel caos" poiché "a distanza di otto giorni dalle primarie non si conosce l’elenco dei seggi nel Lazio, non abbiamo il fac simile della scheda elettorale e cosa ben più grave sul sito internet, sui profili social del Pd Lazio non c’è alcuna informazione sul congresso, sulla data, su chi sono i candidati e sui programmi: è vergognoso. Riceviamo - spiega Angelucci - da decine di elettori e iscritti tutti i giorni la richiesta di conoscere le modalità di svolgimento del voto ma non sappiamo che dire. Nonostante più di una settimana fa abbiamo fatto richiesta ufficiale di pubblicizzare tutte le informazioni organizzative, sui candidati e sui programmi, avendo risposta affermativa, ad oggi nulla è cambiato. Che cosa sta succedendo? L'ultimo post sui social è datato 12 maggio". (segue) (Rer)