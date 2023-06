Pd: Angelucci (candidato segreteria Lazio), caos e ritardi su primarie, intervenga Schlein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questi motivi Angelucci chiede "un aiuto alla segreteria nazionale del Partito democratico per garantire il corretto svolgimento delle primarie". Il candidato alla segreteria del Lazio, che sfida il consigliere regionale Daniele Leodori, chiede che si garantisca trasparenza nello svolgimento della fase congressuale. "La presidente della commissione congresso, la maggioranza della stessa che fa riferimento alle liste di Leodori, il presidente del partito uscente garantiscano trasparenza nello svolgimento della fase congressuale, a tutela degli iscritti ed elettori che ad oggi non possono leggere neanche il programma dei candidati - afferma Angelucci -. Non voglio pensare male, ma continueremo a difendere la nostra comunità adesso e dopo il congresso". (segue) (Rer)