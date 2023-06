Lavoro: Csc Confindustria, in 20 anni salari manifatturiero cresciuti del 24,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2000 e il 2020 nel manifatturiero italiano i salari reali sono cresciuti del 24,3 per cento, pressoché in linea con produttività del lavoro (22,6 per cento). E' quanto si legge nella nota del Csc di Confindustria. La crescita dei salari reali è stata simile in Francia e superiore a Germania e Spagna dove la produttività del lavoro è cresciuta molto più che in Italia. Ciò implica una netta perdita di competitività per il nostro manifatturiero, ma anche l’erosione della quota di valore aggiunto che va a remunerazione del capitale (il rapporto margine operativo lordo e valore aggiunto nel manifatturiero è sotto quello medio nell’Eurozona dal 2004). Nel biennio 2021-2022 l’aumento dei prezzi ha eroso i salari reali mentre la produttività ha tenuto. Nei prossimi anni i salari recupereranno potere d’acquisto in virtù del meccanismo contrattuale. Nello stesso periodo, i margini di profitto in altri paesi dell’Area euro sono cresciuti, mentre in Italia hanno registrato una contrazione. (Rin)