Turchia: ministro Esteri, priorità è l'instaurazione di pace e stabilità in Libia

- La priorità della Turchia è l'instaurazione della pace e di una stabilità duratura in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un incontro con Khaled al Mishri, presidente dell'Alto consiglio di Stato di Tripoli, l’istituzione libica che fa le veci del “Senato” in Libia. Il sostegno di Ankara al Paese nordafricano non è una novità. Anche il 29 maggio scorso, l'ambasciatore della Turchia in Libia, Kenan Yilmaz, aveva dichiarato, durante un incontro con il vicepresidente del Consiglio presidenziale, Abdullah al Lafi, che Ankara "sostiene la stabilità e la sicurezza della Libia". (Tua)