Diritti: Rocca, spiace per attacchi subiti, sostengo inclusione comunità Lgbtq

- "Ho lottato una vita contro ogni forma di discriminazione, per l'inclusione e il rispetto dei diritti, in ogni contesto e circostanza, anche quelli più delicati e difficili. In questi giorni sono stato oggetto di attacchi che mi hanno fatto male". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una lettera pubblicata questa mattina sulle pagine del quotidiano "Il Messaggero" in occasione del Roma Pride di oggi. "Questo è il mio percorso - continua Rocca - sono stato anche confortato da messaggi di amicizia da parte di molti e soprattutto di chi, nella comunità Lgbtq+, non si ritrova in posizioni ideologiche e di scontro, ma è capace di dialogare. In questi giorni abbiamo toccato temi sensibili che colpiscono la vita di milioni di persone: sono sinceramente dispiaciuto se qualcuno si è sentito sotto attacco o non rispettato. Questo non è mai stato il mio intento. Nella mia vita mi sono spesso avvicinato alla sofferenza umana, anche di chi è perseguitato perché omosessuale". (segue) (Rer)