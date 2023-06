Diritti: Rocca, spiace per attacchi subiti, sostengo inclusione comunità Lgbtq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che noi, che viviamo in una società libera e democratica, riusciamo ad essere all'altezza della nostra libertà - prosegue il presidente della Regione Lazio -. Anche di prendere posizioni scomode, ma fedeli alta propria coscienza. Sono stato, sono e resto, aperto al confronto e al dialogo con le associazioni Lgbtq+, così come con tutte le persone omosessuali e trans che in esse non si riconoscono. A tutte e tutti, soprattutto ai giovani che nei Pride cercano un momento di espressione di identità, a chi vive con sofferenza e a chi vive con gioia la sua identità e il suo orientamento, auguro di trovare sempre la strada per aprirsi a una corretta interlocuzione con chi appare più distante. Perché non c'è nulla di peggio della mancanza di parola e confronto". (Rer)