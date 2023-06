Business news: Russia, Banca mondiale prevede calo Pil dello 0,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede un calo del prodotto interno lordo (Pil) russo nel 2023 dello 0,2 per cento. E' quanto risulta dal rapporto dell'organizzazione per le prospettive economiche globali. Nel 2024 si prevede invece una crescita dell'1,2 per cento. Rispetto al rapporto dello scorso gennaio, la Banca mondiale ha migliorato le previsioni per il 2023 di 3,1 punti percentuali, mentre per il 2024 le stime sono diminuite di 0,4 punti percentuali. Nel 2025, la Banca Mondiale prevede una crescita del Pil del Paese dello 0,8 per cento. (Rum)