Business news: Spagna, export verso Algeria calato del 45,9 per cento

- Nel 2022, le esportazioni dalla Spagna, verso l'Algeria sono diminuite del 45,9 per cento rispetto al 2021, passando da 1,8 miliardi di euro a poco più di un miliardo, mentre nel primo trimestre del 2023 sono stati pari solo a 30,2 milioni di euro rispetto ai 472,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press, é quanto emerge dai dati del ministero dell'industria, del commercio e del turismo spagnolo. Il calo è uniforme in tutti i settori, dai prodotti alimentari a quelli energetici, dalle materie prime ai prodotti chimici, con una riduzione delle vendite in Algeria di oltre il 90 per cento. Il contraccolpo è stato leggermente più attenuato nei beni di consumo durevoli (-59,4 per cento) e nei prodotti manifatturieri di consumo (-68,4 per cento). (Spm)