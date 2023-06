Business news: Paesi Bassi, banche nazionali rivedono al ribasso stime crescita Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dei Paesi Bassi crescerà dello 0,6 per cento nel 2023 e dello 0,9 per cento l'anno prossimo. Queste le previsioni della banca olandese Rabobank, riprese dall'agenzia di stampa "Anp", dopo che il primo trimestre del 2023 ha registrato una contrazione economica a causa dell'indebolimento del commercio mondiale. Anche gli economisti di Abn Amro sono diventati meno ottimisti e prevedono una crescita dello 0,7 per cento quest'anno e dell'1 per cento nel 2024. (Beb)