Business news: Spagna, Tesla in trattative per progetto nell'area di Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica Tesla sta negoziando con il governo valenciano lo sviluppo di un progetto nell'area metropolitana del capoluogo di regione che comporterà "un grande investimento economico". É quanto dichiarato all'agenzia di stampa "Europa Press" da fonti a conoscenza dell'operazione. L'investimento supererebbe quello della gigafactory di batterie PowerCo della Volkswagen a Sagunto, che ammonta a 4,5 miliardi di euro. Il governo valenciano firmato un contratto che include clausole di riservatezza, per cui non può fornire dettagli come il nome dell'azienda o l'ubicazione. Tuttavia, secondo "Europa Press", questa società sarebbe la statunitense Tesla, il marchio di auto elettriche guidato da Elon Musk. (Spm)