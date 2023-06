Business news: fonti stampa, Flavio Cattaneo assumerà la vicepresidenza di Endesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, assumerà la vicepresidenza di Endesa, azienda spagnola del gruppo, prendendo il posto lasciato vacante dall'uscita di Francesco Starace. Lo ha riferito il quotidiano "El Economista", spiegando che la decisione di Cattaneo, che potrebbe concretizzarsi "in breve tempo", segnerebbe il peso che il nuovo esecutivo vuole dare alla società spagnola come uno dei mercati chiave. Uno dei cambiamenti probabili è la partenza di Alberto di Paoli, direttore finanziario di Enel, che sarà sostituito da Stefano de Angelis, ex amministratore delegato di Tim Brasile. Secondo fonti consultate da "El Economista", Enel ha già iniziato a rivedere il piano strategico che sarà presentato a novembre. L'intenzione è quella di riunire i dati aziendali il prossimo agosto per definire i nuovi obiettivi del gruppo. Pertanto, questi cambiamenti nell'organigramma societario potrebbero avvenire prima dell'estate. (Spm)