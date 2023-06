Business news: Russia, surplus commerciale di esportazioni diminuito del 69,02 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus commerciale estero della Russia nel periodo da gennaio a maggio del 2023 è diminuito del 69,02 per cento su base annua. E' quanto risulta da un rapporto della Banca centrale della Russia. In particolare, il surplus commerciale è ammontato a 44,7 miliardi di dollari rispetto ai 144,3 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. La riduzione è dovuta ad una diminuzione dei volumi delle forniture e dei prezzi mondiali per i principali beni delle esportazioni russe. (Rum)