Somalia: attacco a hotel di lusso Mogadiscio rivendicato da Al Shabab

- L'attacco terroristico contro un hotel di lusso sulla spiaggia di Mogadiscio, in Somalia, è stato rivendicato da Al Shabab. La testata "Al Hiiraan" ha riferito che le forze di sicurezza somale sono impegnate nel tentativo di contrastare l'azione degli aggressori e portare in salvo gli ospiti del Pearl Beach Hotel, situato nell'affollata zona del Lido Beach, nota per la vita notturna soprattutto di venerdì sera. Alcune testimonianze comparse in rete parlano dell'ingresso di uomini armati nella struttura, seguito dal rumore di esplosioni e colpi d'arma di fucile. Il gruppo estremista islamico Al Shabab, affiliato ad Al Qaeda, ha già effettuato altri attacchi contro hotel e luoghi di alto profilo a Mogadiscio, di solito iniziando con un attentato suicida. (Res)