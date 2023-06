Business news: Montenegro, investimenti diretti esteri in calo nei primi tre mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso totale di investimenti esteri diretti in Montenegro da gennaio alla fine del mese di marzo ammontava a 209,4 milioni di euro, un calo del 15,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo dicono i dati preliminari diffusi dalla Banca centrale del Paese balcanico (Cbcg) secondo cui l'afflusso netto di investimenti diretti esteri da gennaio a marzo è stato di 117,83 milioni di euro, il 30 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Seb)