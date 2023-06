Business news: la francese StellaGroup vuole acquisire Pratic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- StellaGroup, gruppo francese basato a Tolosa, è entrato in trattative esclusive per acquisire Pratic, azienda italiana attiva nella costruzione di pergolati. È quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che Pratic realizza il 40 per cento delle sue vendite mediente le esportazioni all'estero. L'azienda, basata a Fagnana, ha realizzato nel 2022 ricavi per 800 milioni di euro e ha 300 dipendenti. L'operazione consentirà a StellaGroup di coprire il 30 per cento dei ricavi tramite il settore della protezione solare con pergole. (Frp)