Business news: Croazia, proiezione crescita Pil sale dall'1,5 al 2,9 per cento per il 2023

- La Banca nazionale croata (Hnb) ha rivisto la proiezione della crescita del Pil per l'anno in corso, aumentandola dall'1,5 al 2,9 per cento. Lo ha affermato il governatore dell'istituto, Boris Vujcic, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". Il governatore ha riferito che la crescita sarà accompagnata da una riduzione dell'inflazione e da un aumento dell'occupazione. Hnb prevede che il tasso di inflazione scenderà al 6,6 per cento entro la fine dell'anno, e nei prossimi due anni scenderà fino quasi al tre per cento. La previsione di crescita economica del governo di Zagabria per quest'anno è del 2,2 per cento e del 2,6 per cento nel 2024. (Seb)