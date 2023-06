© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio nella Repubblica Ceca ad aprile 2023 sono in calo del 7,7 per cento annuo. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Le vendite al dettaglio scendono dunque per il dodicesimo mese consecutivo, dopo aver segnato -9,5 per cento a marzo. Su base mensile, ad aprile le vendite al dettaglio sono scese dello 0,3 per cento. (Vap)