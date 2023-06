Business news: TotalEnergies aumenterà produzione Saf a Grandpuits

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies vuole aumentare la produzione di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) nel sito di Grandpuits, arrivando a 285 mila tonnellate all'anno. È quanto si legge in un comunicato. L'annuncio arriva dopo l'abbandono di un progetto che prevedeva la produzione di bioplastica insieme al gruppo olandese Corbion, che si è ritirato a causa dell'aumento dei costi. TotalEnergies ha confermato il mantenimento dei 250 posti di lavoro sul sito "in conformità con gli impegni presi a settembre 2020. (Frp)