Business news: Regno Unito, Telegraph Media Group verrà messo all'asta

- I quotidiani "The Telegraph" e "Sunday Telegraph" insieme alla rivista "The Spectator" saranno messi in vendita all'asta a causa dei debiti della società madre, Telegraph Media Group. Lloyds Banking Group avrebbe nominato AlixPartners, società di consulenza finanziaria, curatore fallimentare per il sequestro delle azioni possedute dalla famiglia Barclay. I fratelli gemelli David e Frederick Barclay avevano acquistato il Telegraph Media Group per 665 milioni di sterline (772 milioni di euro) nel 2004. Tuttavia ora gli analisti stimano che i titoli valgano circa 500 milioni di sterline (580 milioni di euro). (Rel)